Москва, , 09:19 — REGNUM На данный момент Россия и США не договорились об обмене местами в российских кораблях «Союз» и американских CrewDragon для полетов к Международной космической станции (МКС). Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос.

«Договоренности с NASA об обмене креслами в кораблях пока не достигнуты, хотя и обсуждаются», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в госкорпорации отметили, что такие перекрестные полеты станут возможны только после окончания испытаний новых американских кораблей и подтверждения безопасности их эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский астронавт Марк Ванде Хай полетит на МКС 9 апреля на корабле «Союз МС-18», он назначен в экипаж вместо российского космонавта Сергея Корсакова.