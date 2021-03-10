Орск, Оренбургская область, , 09:10 — REGNUM На территории Оренбургской области на орской трассе в первой половине дня 10 марта произошло массовое ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Массовое ДТП в Оренбуржье Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, в аварию попали восемь машин. На месте работают сотрудники полиции и спецслужбы, которым предстоит установить все обстоятельства ДТП.

Напомним, что в регионе продолжает властвовать ненастье. Из-за метели и плохой видимости вновь закрыли ряд дорог в восточной части. В частности, ограничительная мера действует на дорожных развязках в направлении Кувандыка, Гая, Медногорска, Орска.