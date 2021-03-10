Москва, , 09:09 — REGNUM По итогам февраля 2021 года российские автодилеры реализовали 103 236 легковых машин, что на 4,5% меньше, чем они продали годом ранее. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За прошлый месяц в РФ продажи российских легковушек увеличились на 11,5%, до 26 963 экземпляров. Реализация иномарок «просела» немного меньше — на 9%, до 76 273 экземпляров.

С начала нынешнего года в стране была куплена 199 241 единица легковых машин, что на 5,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда автодилерам удалось реализовать 210 977 таких автомобилей.

Чаще всего в феврале российские автолюбители приобретали российские автомобили Lada (26 271 ед.), KIA (13 131 ред.), Hyundai (11 151 ед.), Renault (9113 ед.) и Toyota (6675 ед.).

Напомним, в январе нынешнего года продажи люксовых автомобилей в России сократились на 70% по сравнению с январём прошлого года. При этом спад продаж на авторынке люксовых машин в стране фиксируется с октября 2020 года.

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