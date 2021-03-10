Уфа, , 09:13 — REGNUM Детский сад в Дёмском районе г. Уфы планируется запустить весной 2021 года. Об этом 9 марта заявили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Башкирии.

Сообщается, что в 2018 году управление капстроительства Башкирии заключило госконтракт с управлением строительства № 3 ФСИН РФ на возведение данного детского учреждения, поставку оборудования и на выполнение пусконаладочных работ.

Отмечается, что строительство данного объекта стартовало в конце 2018 года, а в 2019 году были сделаны основные строительно-монтажные работы.

«В свою очередь Управление капитального строительства Республики Башкортостан оплатило фактически выполненные работы. В мае 2020 года после технического запуска детского сада, были выявлены недочеты при выполненных строительно-монтажных работах. Впоследствии был запущен процесс по их устранению», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сейчас на данном объекте завершены пуско-наладочные работы, а также проверка всех систем. В данный момент вносятся изменения в проектные документы для приведения их в соответствие с исполнительной документацией.

«Объект планируется запустить весной 2021 года», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудниками прокуратуры Уфы была проведена проверка соблюдения законодательства при возведении этого детсада. По итогам данной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе завели дело из-за недостроенного детского сада