Москва, , 09:07 — REGNUM В России ситуация с коронавирусом сейчас лучше, но пока он ещё никуда не уходит, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Конечно, сейчас все подрасслаблены и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус ещё никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», — сказала она в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова заявила, что в России уже порядка 5 млн человек прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.

Вице-премьер также сообщила, что в России на сегодняшний день произведено уже 13,9 млн комплектов доз вакцин от COVID-19, порядка 7,9 млн доз доступно для вакцинации населения.