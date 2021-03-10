Москва, , 09:06 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

На третьей минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Мартин Бакош. После этого хоккеисты ЦСКА забросили три шайбы, отличились Антон Слепышев, Брендан Лайпсик и Иван Телегин.

Таким образом, ЦСКА выиграл четвёртый подряд матч у «Спартака» и вышел во второй раунд плей-офф, победив в серии — 4:0.

«Спартак» под руководством главного тренера Олега Знарка второй год подряд не смог пройти первый раунд плей-офф КХЛ. В сезоне 2019/20 красно-белые уступили в серии московскому «Динамо» со счётом 2:4.