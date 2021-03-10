Киев, , 09:16 — REGNUM Представители Великобритании, Канады, Швеции и Украины опубликовали совместное заявление, в котором потребовали от Ирана полной и честной информации о крушении самолёта украинской компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом сообщила 9 марта пресс-служба МИД Украины.

«Прошло чуть больше года с момента трагической гибели самолёта рейса PS752… В результате катастрофы, вызванной атакой двух иранских ракет «земля — воздух», погибли 176 человек… Мы продолжаем оплакивать эту трагическую потерю», — сказано в заявлении.

Авторы заявления отметили, что в феврале 2021 года специальные докладчики Агнес Калламар и Джаваид Рехман опубликовали письмо в адрес правительства Ирана, в котором изложили ряд претензий к властям страны. В свою очередь, власти Ирана не ответили на это письмо. Кроме того, зафиксированы попытки запугивания родственников некоторых жертв катастрофы.

Четыре страны призвали Иран ответить на претензии, прекратить практику запугивания семей жертв аварии, а также предоставить отчёт о причинах авиакатастрофы.

Напомним, в феврале 2021 года был опубликован 45-страничный доклад, в котором указаны несоответствия в официальных объяснениях Ирана причин авиакатастрофы. Авторы документа полагают, что власти Ирана специально пытаются ввести в заблуждении и сбить с толку общественность.

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