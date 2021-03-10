Чебоксары, , 09:25 — REGNUM В Чувашии в 2020 году в условиях пандемии коронавируса и действия ограничительных мер объём инвестиций в основной капитал снизился на 24%. Соответствующие предварительные данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Размер инвестиций в основной капитал рассчитан по полному кругу хозяйствующих субъектов. По данным ведомства, в 2020 году в экономику Чувашии вложено 52 371,8 млн рублей, что составляет 24% к уровню 2019 году (в сопоставимых ценах). Напомним, в 2019 году объём инвестиций составлял 65 416,8 млн рублей.

В общей сумме инвестиций 54,8% составили привлечённые средства, 45,2% — собственные средства организаций (без учёта субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами).

В структуре инвестиций 36,3% составили вложения в строительство и реконструкцию зданий и сооружений, а также на расходы на улучшение земель, 32,6% ушло на закупку машин и оборудования, 28,1% направлено на строительство жилых домов.

Из общего объёма инвестиций свыше 63% (или 33 072 млн рублей) приходилось на долю организаций, не относящихся к субъектам малого бизнеса.

Напомним, что в 2020 году в условиях пандемии коронавируса введён режим повышенной готовности и ограничительные меры, часть из которых в Чувашии продолжает действовать до настоящего времени.