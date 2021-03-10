Ташкент, 10 марта 2021, 09:02 — REGNUM Учредительное собрание ассоциации заводчиков дождевых червей состоялось в городе Ханабаде Андижанской области Узбекистана, сообщает агентство «УзА».
Ассоциация окажет производителям биогумуса научную, финансовую и практическую помощь, в том числе за счет повышения продуктивности посевных площадей.
Кроме того, заводчикам дождевых червей помогут выращивать сельскохозяйственную продукцию и наладить экспорт биогумуса.
Участники учредительного собрания отметили, что выращивание червей — это один из способов переработки сельскохозяйственных отходов в органическое удобрение, которое позволяет получить экологически чистую сельхозпродукцию.