Москва, , 09:01 — REGNUM На территории Новой Москвы в поселении Вороновское к концу 2021 года планируют открыть первый в России роботизированный архив. Вместо людей с документами будут работать робот-манипулятор и кран с телескопическими вилам, сообщается на портале мэра столицы.

Новый архивный комплекс займёт 60 тыс. кв. метров. В нем планируется разместить 100 миллионов единиц хранения. За день здесь можно будет обработать около 2,4 тыс. обращений — это до 300 запросов в час.

В настоящее время большую часть работы сотрудники Главархива выполняют вручную. Архивные документы в Москве хранятся более чем в 40 различных зданиях и помещениях и занимают свыше 90 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 11,4 тыс. документов о Великой Отечественной войне рассекречены за последние годы Главархивом в Москве.

Читайте также: Главархив в Москве рассекретил 11,5 тыс. документов времён войны