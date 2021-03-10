Москва, , 09:00 — REGNUM Новейший модульный пистолет Лебедева (МПЛ) планируется запустить в серийное производство. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе группы компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Читайте также: Модульный пистолет Лебедева прошел государственные испытания

«По планам 2021 года стоит задача завершить освоение производства и быть готовым к серийным поставкам», — уточнили в беседе с ТАСС в компании.

В пресс-службе также добавили, что процесс постановки МПЛ на вооружение уже инициирован. Такое решение было принято по итогам прошедшего совещания госкомиссии и по рассмотрению результатов госиспытаний. Также параллельно будет запущен и процесс постановки этого пистолета на производство.

Производить МПЛ планируется на Ижевском механическом заводе, который выпускает пистолеты Макарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Росгвардии заявили об успешном завершении в феврале 2021 года государственных испытаний модульного пистолета Лебедева (МПЛ), который разрабатывает группа компаний (ГК) «Калашников по тактико-техническому заданию Росгвардии.

Читайте ранее в этом сюжете: «Калашников» готовится к серийному производству нового пистолета Лебедева