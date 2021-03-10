Москва, 10 марта 2021, 09:00 — REGNUM Новейший модульный пистолет Лебедева (МПЛ) планируется запустить в серийное производство. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе группы компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
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В пресс-службе также добавили, что процесс постановки МПЛ на вооружение уже инициирован. Такое решение было принято по итогам прошедшего совещания госкомиссии и по рассмотрению результатов госиспытаний. Также параллельно будет запущен и процесс постановки этого пистолета на производство.
Производить МПЛ планируется на Ижевском механическом заводе, который выпускает пистолеты Макарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Росгвардии заявили об успешном завершении в феврале 2021 года государственных испытаний модульного пистолета Лебедева (МПЛ), который разрабатывает группа компаний (ГК) «Калашников по тактико-техническому заданию Росгвардии.
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