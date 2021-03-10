Грозный, , 08:59 — REGNUM Сотрудники Росгвардии из Российского университета спецназа (РУС), расположенного в Чечне, отправились в командировку в Арктику. Они примут участие в учениях по отработке действий подразделений спецназа в условиях сурового арктического климата. Об этом 10 марта сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Учения пройдут с 30 марта по 6 апреля 2021 года. В них примут участие, помимо чеченских спецназовцев, их коллеги из Москвы и ряда других субъектов РФ. По поручению главнокомандующего войсками Национальной гвардии РФ Виктора Золотова, руководить подразделениями спецназа будет помощник главы Чечни по силовому блоку, первый заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов.

«Нашим ребятам предстоит преодолеть более 700 км пути на специализированных снегоходах, прошедших модернизацию на базе РУС, и испытать усовершенствованное стрелковое оружие при экстремально низкой температуре», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники силовых ведомств Чечни уже неоднократно проводили учения в Арктике, совершали прыжки с парашютом в суровых условиях арктического климата, боролись за выживание, когда во время одного из учений командировка вынужденно затянулась из-за повреждения взлетной полосы, совершали переход по Байкалу.

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