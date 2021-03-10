Барнаул, , 08:59 — REGNUM В правительстве Алтайского края сегодня, 10 марта, обсуждают проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Как сообщает его официальный телеграм-канал, в ноябре 2019 года данный документ был даже принят депутатами местного парламента в первом чтении, а затем прошёлсогласование в Министерстве экономического развития России, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Их теперь нужно учесть в стратегии.

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Как пояснил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, основные цели остались неизменными.

«Целью является устойчивый экономический рост, который в свою очередь даст возможность для создания комфортной среды для жизни и для развития творчества, для самореализации. Это в свою очередь приведет к развитию человеческого капитала», — заявил глава региона.

В докладе исполняющий обязанности министра экономического развития Анатолий Нагорнов уточнил, что стратегическими приоритетами региона в документе названы такие, как «качество жизни», «благосостояние» и «комфортная среда»:

«Стратегическая миссия Алтайского края — ведущий агропромышленный, экспортно ориентированный регион Сибири и Дальнего Востока. Основой всех преобразований в регионе должна стать устойчивая экономическая база и стабильный рост экономики.

К 2035 году он должен составить 1,8 раза, а среднегодовые темпы его роста — около 4%. Такие темпы экономического развития планируется обеспечить за счет существенного инвестиционного роста, инновационного развития и активизации экспортной деятельности».

Конкретные шаги по реализации стратегии будут определены в плане мероприятий по реализации документа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. На 10 марта среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 760 человек, +34 за последние сутки) и ОРВИ (25 442 человека, +85 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 342 (+2 пациента за последние сутки), из них 107 (+1 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ.

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