Москва, , 08:59 — REGNUM Виновниками ДТП на российских дорогах чаще всего становятся водители-мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Это следует из статистики Госавтоинспекции РФ.

С начала 2021 года более 8,1 тыс. автомобильных аварий произошло по вине водителей. Из них 2250 автоаварий совершили водители старше 30-ти, но моложе 40 лет. В этих авариях погибли 253 человека и пострадали 3153, эти значения также максимальны.

На долю женщин-водителей приходится меньше ДТП с погибшими и пострадавшими — 19% против 81% против ДТП, которые происходят по вине водителей-мужчин.

Читайте также: В России только треть пешеходов используют световозвращатели — опрос