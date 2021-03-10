Нур-Султан, , 09:07 — REGNUM Очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится в Таджикистане в четвертом квартале текущего года. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба МИД Казахстана по итогам встречи главы ведомства Мухтара Тлеуберди с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Уточняется, что в ходе данной встречи стороны обменялись мнениями о работе ОДКБ, ведущейся в настоящее время, а также было проведено обсуждение широкого круга вопросов по всем ключевым направлениям деятельности организации.

«Министр принял приглашение на предстоящее в мае этого года в городе Душанбе очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в четвертом квартале 2021 года в Таджикистане», — говорится в сообщении.

Также указывается, что глава МИД Казахстана и генсек ОДКБ в ходе встречи выразили готовность сотрудничать в вопросах дальнейшего укрепления организации.

Отметим, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась находится в Казахстане с визитом 9 и 10 марта. Как ожидается, позднее его примет президент страны Касым-Жомарт Токаев.