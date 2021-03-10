Сухум, , 09:03 — REGNUM Десять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 8 и 9 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 184 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 10 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 54 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — шесть человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 12 977 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 420 победили инфекцию, в том числе 30 — за последние два дня. Всего в стране скончались 203 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение 7 марта в Абхазии не проводили тесты на коронавирус, 6 марта в стране выявили 15 носителей SARS-CoV-2 в результате 192 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии до 10 марта действуют карантинные ограничения. Массовые мероприятия запрещены. Также запрещено работать в саунах, массажных салонах и развлекательных центрах. Спортивным секциям разрешается проводить занятия на открытом воздухе. В общественном транспорте все должны находиться в защитных масках.

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