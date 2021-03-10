Азовский район, , 08:56 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего омского сотрудника полиции Романа Гейнца, обвиняемого в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в следственном управлении СКР по Омской области.

По данным следствия, 17 июня 2020 года на автодороге Азово — Полтавка инспектор дорожно-патрульной службы остановил для проверки документов автомобиль «Хонда». Полицейский сообщил водителю, что он нарушил правила дорожного движения, и за это предусмотрен административный арест на 15 суток. Затем страж порядка предложил водителю передать ему взятку за освобождение от административной ответственности.

Водитель, которому надо было срочно везти в больницу больного отца, согласился. В качестве вознаграждения он предложил мясо двух баранов. Обвиняемый согласился, однако, чтобы скрыть свои действия, он составил в отношении водителя подложное постановление по делу об ином административном правонарушении, предусматривающем более мягкую ответственность.

Ко дню сотрудника ГИБДД водитель привёз полицейскому баранину на 9,5 тыс. рублей.

Произошедшее было выявлено подразделением собственной безопасности УМВД России по Омской области. Гейнца уволили со службы за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Вину в совершении преступлений он не признал.

Уголовное дело направлено в Азовский районный суд Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии попались на вымогательстве взятки в размере 500 тыс. рублей двое сотрудников МВД.

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