Пермь, , 08:56 — REGNUM В Пермском крае жителям начали выдавать компенсацию на ремонт и замену газового оборудования (плит и водонагревательных колонок). Получателями финансовой помощи является льготная категория граждан, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На сегодняшний день в замене нуждается 13 тыс. газовых плит и водонагревателей. Размер компенсационной выплаты составит до 15 тыс. рублей. Она выдается по заявлению в территориальное управление минсоцразвития Прикамья по месту жительства.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что работа газового оборудования должна быть абсолютно безопасной для жителей. «Сейчас по разным причинам не все могут самостоятельно заменить или отремонтировать свои газовые плиты или водонагревательные колонки. В такой ситуации считаю правильным оказывать материальную поддержку социально незащищенным категориям жителей», — сказал он.

Первыми получателями компенсаций на ремонт и замену газового оборудования стали жители Лысьвы, Александровска, Соликамска, Добрянки.