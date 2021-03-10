Киров, Калужская область, 10 марта, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Тело 60-летней жительницы деревни Малые Савки Кировского района было обнаружено в реке Песоченка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, 8 марта женщина шла по берегу реки и, проходя по крутому склону, поскользнулась и упала в воду. Выбраться обратно на берег пожилому человеку не удалось. Поиски пропавшей велись в течении суток.

Для определения причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователь устанавливает подробные обстоятельства происшествия.