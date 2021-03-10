Нижневартовский район, Югра, , 08:55 — REGNUM Названы предполагаемые причины аварии на нитке магистрального продуктопровода ПАО «СИБУР Холдинг» в Нижневартовском районе. Северо-Уральское управление Ростехнадзора продолжает расследование ЧП, сообщает Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

«Причины возникновения аварии могли быть обусловлены дефектами мест соединения участков трубопровода, потерей металла, вызванной внешней и внутренней коррозией и эрозией, изменением линейных нагрузок на продуктопровод либо внешними повреждениями, вызванными окружающей средой», — сообщает пресс-служба ведомства.

В Ростехнадзоре также сообщают, что фактическая причина аварии будет определена по итогам работы межведомственной комиссии, в состав которой входят также специалисты компаний «СИБУР», СОГАЗ, представители МЧС и Росприроднадзора.

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