Саратов, , 09:29 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 10 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 51 354 человек, за сутки инфицированы 172 жителя. Накануне заболели 175 человек. Выздоровели с начала пандемии 46 224 пациента, или 90%, за сутки — 121 человек. Всего скончались 687 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за сутки подтверждено 89 новых случаев, в Балашовском — 21, Энгельсском районе — 14, Балаковском — 11, остальные — в других муниципалитетах области. Снова наибольшее количество инфицированных зарегистрировано среди жителей старше 60 лет — 70 пациентов, 29 заболевших — в возрасте от 30 до 39 лет, 26 человек — в возрасте от 40 до 49 лет, 23 — от 50 до 59 лет, 10 саратовцев — в категории граждан от 18 до 29 лет, 14 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 12 человек.

В лабораториях за все время проведено более 1256 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,1 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 марта общее число подтвержденных заражений коронавирусом с начала пандемии выросло до 543 788 случаев.

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