Москва, , 08:53 — REGNUM В России ситуация с коронавирусом находится в фазе стабилизации, сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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«В настоящее время эпидемиологический процесс находится в фазе стабилизации с тенденцией к снижению», — цитирует его ТАСС.

По его словам, число заражений в стране снижается благодаря тому, что люди соблюдают меры профилактики и прививаются против COVID-19. Кроме того, за последний год многие граждане уже переболели и приобрели иммунитет естественным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брик заявил, что в России заметна тенденция к стабилизации и даже снижению заболеваемости COVID-19.

Он отметил также, что по итогам 2020 года в России до 2,7 млн увеличилось количество случаев внебольничных пневмоний. В 2011—2019 годах таких случаев было около 580 тыс.

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