Новосибирск, , 08:52 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 10 марта, системы жизнеобеспечения отключили в 1018 домах. Это следует из данных, опубликованных на муниципальном портале «Мой Новосибирск», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, без света остались 739 домов, без горячей воды — 142 объекта, холодной воды нет в 18 домах, отопления — в 119.

Уточняется, что отключения плановые.

Так, света нет из-за ремонтных работ на электросетях, подрезки деревьев и замены рубильников. Включить электроснабжение обещают до 17:00 (время местное) сегодня, 10 марта.

Отопление, горячую и холодную воду обещают вернуть до 21:00 (время местное).