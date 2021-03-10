Брюссель, , 08:51 — REGNUM Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно одобрить вакцину от COVID-19, производимую американской компанией Johnson & Johnson, 11 марта. Об этом заявила председатель управляющего совета регулятора Криста Виртумер-Хохе 9 марта в ходе пресс-конференции.

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По ее словам, после этого Еврокомиссия сможет зарегистрировать препарат для того, что любая из стран объединения смогла начать пользоваться этой прививкой. Виртумер-Хохе добавила, что EMA также начала рассмотрение заявок, касающихся двух других вакцин от коронавирусной инфекции — немецкой CureVac и американской Novavax.

Представитель агентства отметила, что положительные решения по указанным препаратам могут быть вынесены к июню 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработчики российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» потребовали официальных извинений от Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с «русской рулеткой» перспективу одобрения препарата в Австрии.

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