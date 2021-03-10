Сеул, , 08:53 — REGNUM Южная Корея продолжает лидировать на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Согласно опубликованным данным, в феврале 2021 года мировой объём судостроения составил 2,82 млн CGT или 92 судна. Объём судостроения Южной Кореи составил 1,56 млн CGT или 43 судна, Китая — 1,12 млн CGT (43 судна), Япония 60 тыс. CGT (два судна).

В период с января по февраль объём судостроения Южной Кореи составил 2,5 млн CGT (64 судна), Китая — 1,9 млн CGT (85 судов), Японии — 320 тыс. CGT (14 судов). Общемировой показатель составил 4,82 млн CGT, что на 83% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея в январе сохранила первенство на мировом рынке судостроения