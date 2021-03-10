Лондон, 10 марта, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Британская компания Amalgam представила уменьшенную копию будущих гоночных болидов «Формулы-1». Фотографии моделей размещены на сайте CarsWeek.

CarsWeek Уменьшенная копия будущих гоночных болидов Формулы-1

Длина моделей составляет всего 11 см, а весят они 75 грамм. Всего будет создано несколько таких машинок. Отливаются они вручную из алюминия, затем вручную обрабатываются. Потом модельки покрывают специальным прозрачным лаком.

Производитель к каждой скульптуре прилагает изменения правил гоночной серии «Формулы-1» и объясняет их влияние на экстерьер машины. Все модели помещены в красивую коробку.

Стоит одна такая машинка 189 долларов (около 14 063 рублей).

Ранее спортивное подразделение Audi представило модернизированную модель RS 3 под названием LMS. Авто создано на базе болида Audi A3 четвёртого поколения. Гоночный автомобиль оснащён доработанным четырехцилиндровым турбированным мотором 2.0 EA888 четвёртого поколения.

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