Чебоксары, , 09:03 — REGNUM В Чувашии за два месяца стоимость продуктов питания выросла на 2,5%. Соответствующие предварительные данные опубликовал Чувашстат по итогам февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В феврале 2021 года по сравнению с декабрём 2020 года в Чувашии индекс потребительских цен (тарифов) на основные группы товаров и услуг составил 101,7%. Напомним, что за аналогичный прошлогодний период цены выросли на 0,6%.

В структуре всех товаров и услуг продукты питания с начала года подорожали на 2,5%, что значительно больше, чем было в прошлом году: напомним, в феврале 2020 года к декабрю 2019 года цены на продовольственные товары выросли на 1,2%. За два месяца 2021 года в Чувашии подешевели только сахар (индекс 99,4%) и подсолнечное масло (индекс 99,7%), остальные наблюдаемые виды продовольственных товаров подорожали, более всего выросли цены на плодоовощную продукцию, включая картофель (индекс 112,8%).

Стоимость услуг и непродовольственных товаров с начала года выросла на 1,2%.