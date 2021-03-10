Ставрополь, , 08:47 — REGNUM Еще двоим членам незаконного вооруженного формирования, которым руководили главари боевиков Шамиль Басаев и эмир Хаттаб, вынесены приговоры. На этот раз на скамье подсудимых оказались двое жителей Ставропольского края Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов.

Суд признал их виновными в посягательстве на жизнь военнослужащих и назначил им длительные сроки лишения свободы в колонии строгого режима. Первый пробудет в местах заключения 14 лет, второй — 13, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как установлено следствием и доказано в суде, оба обвиняемых были участниками нападения боевиков на Ботлихский район Республики Дагестан. В составе банды численностью не менее тысячи бандитов, Бельдиев и Отепов в период с 7 по 24 августа 1999 года убивали военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Всего в этот период были убиты 33 человека, еще 34 были ранены.

По обвинению в совершении этого преступления разыскиваются 28 человек, в отношении семерых боевиков, в том числе Шамиля Басаева, уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.

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