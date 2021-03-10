Рыбинск, Ярославская область, , 08:46 — REGNUM 9 марта в Рыбинске на улице Бежецкая случился пожар на ферме с поголовьем в 50 голов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.

Место происшествия ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о пожаре поступило дежурному в 16:08. На место происшествия были отправлены 4 единицы техники и 15 человек личного состава. По предварительным данным спасти удалось 21 животное, среди них овцы и коровы.

«3 звена ГДЗС выводили скотину. Вытаскивали, отвязывали. По другим непонятно пока», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Пожарным удалось справиться с открытым огнём, полная ликвидация пожара объявлена в 3.21 ночи 10 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области возбуждено дело из-за пожара, где погибли мать и сын