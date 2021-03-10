Дортмунд, Германия, , 08:45 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Дортмунде (Германия) и завершилась со счётом 2:2.

В составе «Боруссии» дубль оформил нападающий Эрлинг Холанд, открывший счёт на 35-й минуте и реализовавший пенальти на 54-й. «Севилья» смогла отыграться благодаря дублю форварда Юссефа Эн-Несири.

Напомним, первый матч, прошедший 17 февраля в Севилье, завершился победой «Боруссии» со счётом 3:2. Тогда дубль также оформил Холанд. Таким образом, «Боруссия» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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