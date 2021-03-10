Кабул, , 08:47 — REGNUM Конференция по мирному урегулированию в Афганистане, которая будет проводиться под эгидой ООН, может состояться 27 марта в Стамбуле. Об этом 10 марта сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник, близкий к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом какая-либо дополнительная информация о предстоящей конференции не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта стало известно, что Россия послала приглашения Китаю, США и Пакистану с предложением участвовать в консультациях расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане, запланированных на 18 марта в Москве.