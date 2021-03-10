Джакарта, , 08:44 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии объявило о четырех случаях заражения новым штаммом коронавируса B117 на территории страны, сообщает CNN Indonesia.

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Один из случаев был выявлен в районе Палембанг провинции Южная Суматра. Известно, что носитель B117 прибыл в Палембанг в январе 2021 года. Местные органы здравоохранения не выявили мутацию коронавируса. Носитель B117 был обнаружен после повторных лабораторных обследований в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило поддержку и похвалу из разных стран мира после проведения программы вакцинации с середины января 2021 года.

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