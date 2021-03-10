Чита, , 08:43 — REGNUM По итогам 2020 года районы Забайкальского края показали рост собственных доходов, несмотря на ситуацию с COVID-19. Об этом 10 марта сообщила министр финансов Забайкальского края Вера Антропова.

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По её словам рост составил 1,2 миллиарда рублей, из них 170 миллионов рублей — собственные доходы местных бюджетов.

«Это позволило муниципалитетам взять на себя и выполнить дополнительных расходных обязательств примерно на миллиард рублей больше предыдущего года», — пояснила чиновница.

По данным пресс-службы правительства региона, завершение финансового года с профицитом 10,9 миллиона рублей и нецелевыми остатками на бюджетных счетах в размере свыше 900 миллионов рублей позволили муниципальным образованиям в январе 2021-го произвести расходы за счет собственных средств, без привлечения финансовой помощи из краевого бюджета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в бюджете Забайкалья на ближайшие три года доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей (рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%). Собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей. При этом расходы на социальные программы составят 65% от средств бюджета. Сам бюджет называют социально направленным.

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