Москва, 10 марта 2021, 08:43 — REGNUM Московская государственная экспертиза (Мосгосэкспертиза) запустила мобильное приложение «МГЭ онлайн», с помощью которого можно отслеживать статусы и сроки рассмотрения проектов, сообщается на портале мэра столицы.
Руководитель МГЭ Анна Яковлева отметила, что это совершенно новый программный продукт, первое экспертное мобильное приложение в Москве.
Мобильное приложение ведомства, которое занимается экспертизой проектной документации и результатов инженерных изысканий, уже доступно в App Store и Google Play.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, против ГАУ «Мосгосэкспертиза» и ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» были возбуждены административные дела.
Читайте также: ФАС возбудила дела против «Мосгосэкспертизы» и «Мособлгосэкспертизы»