Улан-Удэ, , 08:43 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ ведутся проверки предприятий и частных домовладений, загрязняющих воздух. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, в сентябре 2021 года вступят в силу поправки, согласно которым юрлица, подключённые к центральному теплоснабжению, будут обязаны закрыть свои автономные котельные или модернизировать их.

«Закон дает время на то, чтобы бизнес мог перестроиться. Но уже сейчас, совместно с надзорными органами собирается информация — проводится фото и видеофиксация, делаются замеры проб воздуха у конкретных объектов», — отметил мэр города Игорь Шутенков.

К настоящему времени проверено более 18 крупных объектов, в том числе котельные теплогенерации Бурятии. Между тем, чиновники намерены обследовать все 33 котельные в течении отопительного периода.

Всего же в городе, как отмечается, насчитывается более 3 тыс. предприятий-загрязнителей и частных домовладений. Проверки ведутся пока в предприятиях, на кого чаще всего жалуются горожане. Нарушителей ждут штрафы до до 200 тыс. рублей.