Тбилиси, , 08:58 — REGNUM Глава комитета по международным отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе обвинил Москву в попытке испортить отношения Вашингтона и Тбилиси. Об этом, как передает «Общественное телевидение», депутат заявил на встрече с журналистами.

Он прокомментировал сделанное 9 марта заявление директора Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина о том, что Вашингтон не устраивают действия правящей партии «Грузинская мечта».

«Заявление Нарышкина один в один совпадает с заявлениями оппозиционеров, — сказал Самхарадзе. — Российская внешняя разведка пишет это именно потому, что их цель — разорвать и испортить грузино-американские отношения. Наша оппозиция пытается сделать то же самое».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

Читайте ранее в этом сюжете: Российская разведка заявила о недовольстве в США партией «Грузинская мечта»