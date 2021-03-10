Пенза, , 08:45 — REGNUM До 20 марта должностные лица правительства Пензенской области должны представить дорожную карту реализации инвестиционного послания губернатору региона Ивану Белозерцеву. Соответствующее распоряжение прозвучало накануне в доме правительства.

Текст дорожной карты необходимо согласовать с общественностью и представителями бизнес-сообщества. Предприниматели и жители области могут подготовить свои предложения, которые следует учесть при работе над окончательным вариантом дорожной карты, отметил глава Пензенской области.

По мнению Белозерцева, реализация инвестпослания даст возможность сохранить лидирующие позиции в промышленности, сельском хозяйстве, развитии бизнеса и во внешнеторговой деятельности.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 4 марта огласил инвестиционное послание на 2021 год.

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