Пенза, 10 марта 2021, 08:45 — REGNUM До 20 марта должностные лица правительства Пензенской области должны представить дорожную карту реализации инвестиционного послания губернатору региона Ивану Белозерцеву. Соответствующее распоряжение прозвучало накануне в доме правительства.
Текст дорожной карты необходимо согласовать с общественностью и представителями бизнес-сообщества. Предприниматели и жители области могут подготовить свои предложения, которые следует учесть при работе над окончательным вариантом дорожной карты, отметил глава Пензенской области.
По мнению Белозерцева, реализация инвестпослания даст возможность сохранить лидирующие позиции в промышленности, сельском хозяйстве, развитии бизнеса и во внешнеторговой деятельности.
ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 4 марта огласил инвестиционное послание на 2021 год.
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