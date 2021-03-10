Оренбург, , 08:42 — REGNUM На территорию Оренбургской области во второй половине недели (11−12 марта) придут аномальные морозы. К метели и снегопадам прибавится существенное похолодание, сообщает гидрометцентр.

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Согласно прогнозу, в ближайшие дни погода станет ещё более зимней. По-прежнему будет бушевать метель и идти снег. С поступлением холодного арктического воздуха к концу недели (12 марта) облака будут рассеиваться, станут усиливаться морозы до аномальных критериев этого периода года. Так, 11−12 марта ночные температуры воздуха упадут до — 28, 29 °C.

Напомним, в регионе уже несколько дней подряд властвует метель, что ухудшает видимость на дорогах. Трассы приходится периодически перекрывать. Автовладельцам рекомендуют учитывать погодные условия и отказываться от поездок на дальние расстояния.

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