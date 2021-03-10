Москва, , 08:50 — REGNUM Коронавирус нового типа постепенно становится сезонным вирусом, что означает превращение вакцинации в регулярную процедуру. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 10 марта в интервью для проекта ТАСС к годовщине пандемии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

"Конечно, то, когда мы снимем маски, связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно», — сказала Голикова.

Она добавила, что ни в России, ни в мире пока нет полного понимания того, как долго сохраняется иммунная защита. Сейчас люди немного расслабились, ожидая, что инфекция уйдёт. Ситуация действительно стала лучше, но себя и своих близких по-прежнему нужно беречь от вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Голикова предположила, что в России к августу 2021 года сформируется коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции при сохранении текущего темпа вакцинации.

Читайте также: Голикова дала прогноз по формированию коллективного иммунитета к COVID-19