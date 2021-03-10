Самара, , 08:44 — REGNUM Директора фирмы оштрафовали после травмирования ребенка на аттракционе в парке Самары. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде было установлено, что в мае 2019 года мальчик 2011 года рождения и его родители находились игровом парке, расположенном в одном из торговых центров города. В какой-то момент ребенок упал с аттракциона, который не был оборудован ударопоглощающим покрытием. В итоге мальчик получил тяжелые травмы.

Было установлено, что директор фирмы не обеспечил соблюдение требований безопасности эксплуатации аттракциона. В результате подсудимый был признан виновным в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья и жизни людей.

В результате мужчина был оштрафован на 200 тысяч рублей в доход государства.

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