Новосибирск, , 08:40 — REGNUM В министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области прокомментировали сообщение новосибирского УФАС о картельном сговоре ведомства с ООО «ПСК ОПТИКОМ» и ООО «Оптиком». В минцифре региона не согласны с решением комиссии УФАС и намерены обратиться в арбитражный суд для обжалования решения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Министерство не согласно с принятым решением и намерено обращаться в арбитражный суд в целях его обжалования. Министерство не заключало и не реализовывало антиконкурентных соглашений. Государственный контракт заключен на конкурсной основе. В открытых конкурсных торгах приняли участие семь компаний, в том числе из других регионов», — утверждают в новосибирском министерстве цифрового развития и связи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным регионального УФАС, картельный сговор был реализован при проведении торгов на оказание услуг по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в новосибирских образовательных организациях.

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