Москва, , 08:39 — REGNUM В преддверии Дня защитника Отечества в России вырос спрос на такие инструменты, как перфораторы, дрели и шуроповёрты. Об этом сообщили в интернет-магазине Всеинструменты.ру.

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Так, продажи перфораторов к 23 февраля подскочили на 67%, а дрелей и шуроповёртов — на 66%, пишет RT. Спросом также пользовались лобзики и шлифомашины. Их заказывали чаще на 60% и 57% соответственно.

В 8 Марта на 60% выросли продажи спортивных тренажёров, а парогенераторов — на 83%.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса рекрутингового агентства Superjob.ru,

мужчины хотят, чтобы им на 23 февраля подарили смартфон, квартиру или машину, а чаще всего получают одежду, аксессуары и парфюмерию. Так заявили по 19% респондентов. Чаще всего на 23 февраля получают всякую ерунду, а также открытки, алкоголь и сувениры по 2% опрошенных. Нужные вещи вручают лишь 1% респондентам.