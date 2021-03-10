Владивосток, , 08:50 — REGNUM Сельхозпроизводители Приморья активно готовятся к посевной — закупают семена, минеральные удобрения и ремонтируют технику. Минсельхоз на приобретение техники предлагает субсидию — до 50%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В посевной кампании будут участвовать более 2,5 тыс. тракторов с навесным оборудованием. Большая часть техники уже отремонтирована и готова выйти в поля.

В исправном состоянии — 2181 трактор — 85% от всего парка. К ним отремонтировано 1100 плугов, 849 культиваторов, 808 сеялок.

Отмечается, что аграрии могут получить субсидию на приобретение техники — до 50%, тракторов — до 30%.

В этом году соей, кукурузой и ранними зерновыми планируется засеять более 512 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, российское сельхозпроизводство начало расти ускоренными темпами буквально в последние годы. Сначала на волне резко увеличившегося интереса к тепличным хозяйствам, свиноводству и птицеводству, а затем — под влиянием санкций и ответных действий России в отношении стран Запада, заявил аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.