Брюссель, , 08:37 — REGNUM По меньшей мере 48 человек было арестовано бельгийскими правоохранительными органами в ходе спецоперации по борьбе с наркомафией. Об этом сообщил федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Лёв 9 марта на брифинге.

Полиции удалось обнаружить и конфисковать 17 тонн кокаина. В операции, которую оценивают как одну из самых масштабных в истории страны, было задействовано около 1,5 тыс. полицейских.

Они провели более 200 обысков. Помимо наркотиков, у преступников были изъяты 12 единиц огнестрельного оружия, денежные средства в размере €1,2 млн, полицейская форма, а также контейнеры с маячками GPS.

Отмечается, что ближайшее время арестованным предъявят обвинения. По словам прокурора, в результате операции властям Бельгии удалось полностью ликвидировать разветвленную преступную сеть под названием Sky ECC.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2020 года бельгийская полиция обнаружила в порту города Антверпен пять грузовых контейнеров с кокаином, общий вес которого составлял 11,5 тонны.

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