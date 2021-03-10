Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM В аэропорту Нур-Султана задерживается прибытие и вылет 16 авиарейсов. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь международного аэропорта Анвар Шалекенов.

По его словам, задержаны шесть рейсов на вылет и десять — на прилет. Метель со снегом стала также причиной снежных заторов на автодорогах. За минувшие сутки, 9 марта, спасатели вызволили 64 единиц техники и эвакуировали 125 человек.

В школах Нур-Султане учащихся начальных классов второй смены перевели на дистанционное обучение.

В настоящее время в столице Казахстана наблюдается сильный мокрый снег, скорость ветра достигает 12 метров в секунду.