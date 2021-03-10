Ижевск, , 08:35 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 10 марта прививку от коронавируса сделали 35 157 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получил 16 291 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За сутки были впервые вакцинированы 4060 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 2154 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 марта в республике провели 903 688 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 810 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2472 исследования.