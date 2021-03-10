Киев, , 08:49 — REGNUM Власти ДНР и ЛНР не пускают специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территорию республик. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 9 марта в комментарии телеканалу «Дом».

"Есть шахты, в которых в советское время проводились ядерные испытания. И эти шахты сейчас затоплены, что может стать большой трагедией для региона», — уверен Кравчук.

По словам политика, он обращался с данным вопросом к представителям России, которые ответили, что украинской стороне следует разговаривать с представителями ДНР и ЛНР.

«А МАГАТЭ говорит: мы таких стран не знаем. МАГАТЭ не может вести отношения с людьми, которые не определены как субъекты международного права», — утверждает экс-президент Украины.

Кравчук заявил, что специалистам необходимо проинспектировать, как минимум, три объекта — шахту «Юнком» возле Енакиево, медицинское учреждение в Луганске и исследовательский аппарат в Донецке.

Отметим, в министерстве угля и энергетики ДНР неоднократно опровергали информацию украинской стороны о существующей угрозе затопления шахты «Юнком» с последующим радиационным загрязнением воды.

В 1979 году в шахте в качестве эксперимента был произведён подземный ядерный взрыв мощностью 0,3 килотонны. Позже образовавшуюся полость залили жидким стеклом.

Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что киевские власти «доработали» план мирного урегулирования войны в Донбассе, и представят его в ближайшие недели.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина доработала «план мирного урегулирования» конфликта в Донбассе