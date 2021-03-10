Новосибирск, , 08:32 — REGNUM Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы России выявила картельный сговор министерства цифрового развития и связи региона, а также ООО «ПСК ОПТИКОМ» и ООО «Оптиком». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что он был реализован при проведении торгов на оказание услуг по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в новосибирских образовательных организациях. По его итогам сумма контракта составила 394 млн рублей, при начальной цене в 398 млн рублей.

Выявлены следующие факты: государственный заказчик неоднократно согласовывал проект техзадания с хозяйствующим субъектом, который в последствии стал победителем торгов; заказчик формировал цену контракта, исходя из предложений, фактически направленных одним лицом; хозяйствующий субъект может приступить к выполнению работ до момента опубликования извещения о проведении торгов и так далее.

По словам заместителя руководителя новосибирского УФАС России Натальи Камневой, ситуация, при которой заказчик совместно с хозяйствующим субъектом осуществляет подготовку закупочной документации проводимых торгов не отвечает принципу обеспечения конкуренции, установленному федеральным законодательством.