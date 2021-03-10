Омск, , 08:31 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК РФ) возбуждено в Омске по материалам, представленным прокуратурой. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

По версии следствия, коммерческая организация приобрела в собственность земельный участок площадью около 4 га в Надеждинском сельском поселении (Омский муниципальный район). На указанном участке во время рекультивации земли и взятия проб в грунте обнаружили опасные вещества — нефтепродукты. Они загрязнили грунт в количестве, превышающем максимально допустимые нормативы.

«Создана реальная угроза причинения существенного вреда окружающей среде», — говорится в сообщении ведомства.

Проведён осмотр места происшествия, проводятся допросы и другие следственные действия, устанавливается ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Красноперекопском районе Ярославля на улице Титова в воздухе было выявлено превышение допустимой концентрации этилбензола.

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