Прага, , 08:35 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda представил Octavia Pro 2021 модельного года — версию Octavia с увеличенной колёсной базой. Видеоролик с новым автомобилем размещён на YouTube-канале REC Anything.

Автомобиль будет реализовываться исключительно на китайском рынке. Здесь размер колёсной базы, а, следовательно, и пространство для ног задних пассажиров имеет большое значение для покупателей.

Новая Octavia на 64 мм длиннее обычного исполнения модели. Таким образом, общая длина машины увеличилась до 4753 мм. Что же касается колёсной базы, то она стала больше на 44 мм. И теперь в версии LWB равна 2730 мм.

Внешне модель, за исключением длинных задних дверей, никак не изменилась. А интерьер новинки был полностью позаимствован у Octavia последнего поколения.

Ранее автопроизводитель Skoda представил спортивную версию электрокроссовера Enyaq под названием Sportline. Модель отличается от серийного авто чёрными элементами экстерьера и интерьера, среди которых затемнённая головная оптика. Производительность самого мощного мотора в линейке агрегатов автомобиля равна 265 л. с.

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